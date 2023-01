Roma | un ostacolo complica l'addio di Karsdorp

ForzaRoma.info

L'attaccante, riferisce Il Messaggero , ha detto sì ai granata che lo seguono da tempo, ma a mancare è ancora l'accordo tra Cairo e la. La trattativa però, appare in discesa.Al PalaScozzese diè andata in scena ieri una partita che verrà ricordata a lungo per gli alti ... A quel punto le padrone di casa hanno gettato il cuore oltre l', pareggiando i conti ... Mourinho ultimo ostacolo per Spalletti Si gioca alle 20.45 all'Olimpico, i giallorossi si affidano a Dybala per mantenere nel mirino la zona Champions ...Il girone d'andata delle salentine termina con una vittoria che non garantisce il sorpasso ma che lascia la squadra nelle posizioni nobili di classifica ...