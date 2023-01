Roma | tentano di sfondare l’ingresso con due furgoni | ma la rapina fallisce

(Di domenica 15 gennaio 2023). Un tentativo di furto avvenuto questa notte nella Capitale ma non andato a buon fine: alcunitori hanno cercato di fare irruzione all’interno di un supermercato con due. La tecnica con la quale hanno provato a fare irruzione è stata quella dell’ariete, molto semplice: dueben piazzati con i quali hanno cercato dil’entrata dell’esercizio commerciale che avevano preso di mira, si trattava di un supermercato della zona. Doveva essere un piano semplice, e per questo con grandi percentuali di successo. Ma purtroppo per loro qualcosa è andato storto., il tentato furto al Fleming sventato da un sos nella chat di quartierediil supermercato con due ...

Canale Dieci

... Pasquale Ciacciarelli (Lega), Sara Battisti (Pd), Loreto Marcelli (M5S), tutti e treil ... segretario dei giovani socialisti frusinati, capolista del Psi nel collegio die provincia. IL ...Il Milan di Stefano Pioli non sa più vincere e dopo il 2 - 2 subito in rimonta contro ladi Mourinho, in campionato, e dopo essere stato sconfitto dal Torino di Juric negli ottavi di ...l'... Roma, tentano prelievo con carta rubata ad un anziano: scoperti investono un poliziotto Molti si chiedono se si poteva evitare il femminicidio di Roma: la malattia del killer, la sua passione per le armi e le "accuse" al ristorante ...Roma. Paura e timore nella serata di ieri, 14 gennaio 2023, a Roma, sui binari della metro: signora si è lanciata sui binari proprio mentre stava per arrivare un convoglio, con il chiaro obiettivo di ...