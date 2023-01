Corriere dello Sport

Zaniolo afuori dai convocati per la sfida di stasera trae Fiorentina all'Olimpico, a causa di una sindrome influenzale. Lo ha fatto sapere il club giallorosso, quando ha diramato la lista dei ...... hanno fatto irruzione all'interno della camera cogliendo didue algerini, rispettivamente ... è stata applicata per entrambi la misura del divieto di dimora nel Comune di. Mentre in zona ... Roma, sorpresa Zaniolo: non convocato per la Fiorentina. Ecco il motivo Zaniolo a sorpresa fuori dai convocati per la sfida di stasera tra Roma e Fiorentina all’Olimpico, a causa di una sindrome influenzale. Lo ha fatto sapere il club giallorosso, quando ha diramato la li ...La ragazza non riusciva più ad abbattere il muro che si era creato tra lei e la madre dopo la morte del padre, di cui aveva sottovalutato la gravità della malattia ...