Roma | Smalling | è stallo per il rinnovo | i dettagli

(Di domenica 15 gennaio 2023) Chrisprende tempo per dire sì all’offerta della, il centrale inglese è in scadenza di contratto a giugno Chrisprende tempo per dire sì all’offerta della, il centrale inglese è in scadenza di contratto a giugno. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i giallorossi avrebbero messo sul piatto un’offerta da 3 milioni di euro per la firma del centrale. Al momento però è tutto fermo, una fase didove il giocatore sta pensando cosa fare del suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.