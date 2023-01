Roma | slot truccate e vincite impossibili | così la titolare truffava i clienti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 gennaio 2023) Lemachine presenti all’interno del suo bar in via Carlo Lorenzini, zona Talenti, erano completamenteper poter incassare di più. Ora, dopo la scoperta, laW.Z., di 33 anni, origini cinesi, è finita direttamente a processo per una truffa da frode informatica insieme ai due tecnici con i quali aveva imbastito il suo piano (erano i rappresentanti della ditta stessa che forniva lemachine). In sostanza, la smart card che si trovava all’interno della macchina per le giocate veniva modificata per tarare diversamente l’incasso delle, di fatto abbassandole, e quindi guadagnare il più possibile dalle puntate che facevano i giocatori. Nel corso del tempo, i 3 complici, sfruttando anche la dipendenza dei giocatori che solevano fare le loro puntate all’interno del bar, ...