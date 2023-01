Roma | Mourinho sceglie Bove per sostituire Zaniolo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Edoardoscenderà in campo dal primo minuto contro lan Fiorentina al posto di Nicolò. I dettagli Nicolònon è stato convocato da Joséper-Fiorentina per un problema dovuto ad un virus intestinale. Al suo posto, negli 11 iniziali, l’allenatore portoghese ha deciso di affidarsi ad Edoardo. Il centrocampista classe 2002, cresciuto nel vivaio giallorosso, farà così il suo esordio in Serie A dal primo minuto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Allo Stadio Olimpico Roma-Fiorentina chiude la diciottesima giornata di Serie A. I giallorossi vengono dall'esaltante pareggio di San Siro contro il Milan. Sono ufficiali le scelte di Mourinho e Italiano per la sfida dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina, posticipo domenicale della 18ma giornata d'andata del campionato di serie A. Lo Special One ha scelto il sostituto di Zaniolo. L'AS Roma alle 20.45 scenderà sul terreno dell'Olimpico per affrontare la Fiorentina. Tra pochi minuti allo stadio Olimpico in campo il posticipo domenicale della diciottesima giornata di Serie A, la Roma.