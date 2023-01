Roma | l’occupazione del Mamiani conta 10 mila euro di danni | la Preside farà ripagare tutto ai genitori

(Di domenica 15 gennaio 2023)dello storico liceodi, è stata all’insegna del vandalismo e la distruzione. La, la professoressa Tiziana Sallusti, ha aspettato la fine delle feste natalizie per comunicare l’ammontare deiall’interno del noto edificio scolastico, in costi che si aggirano intorno ai 10. Cifre, che facendo riferimento al regolamento della Scuola, ricadranno sulle tasche dei familiari di quegli studenti che hanno occupato l’istituto l’8 e il 18 novembre 2022. Ladel liceo di: “Iripagheranno i” Ladel noto liceono, ha informato i familiari di questa iniziativa attraverso una email, inviata nella ...

Osservatorio Repressione

... che aveva recitato nel teatro clandestino sotto, ... Probabilmente per i suoi studi,'enorme mole di scritti ... Pell poteva restare a, in Vaticano, invece ha sfidato i suoi ...Al tribunale evidentemente non è piaciuto'atteggiamento di 'disturbo' rispetto a potenziali offerenti. Tradotto, con la suaed i suoi atteggiamenti non 'favoriva' la vendita. Tant'è che ... Roma 15 gennaio 1990: Occupazione della Sapienza da parte della ...