Roma | infortunio per Zalewski | l'entità

Sportitalia

... Joe Barone , è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita del match contro lariguardo ... Nico, tra l'altro sta recuperando da un. Siamo contenti di questi due giocatori come del ...... 'dobbiamo farla operare e il suo rientro è inevitabile, sceglie Parigi o' ma lui risponde: '... E' ripartito nella tappa di ieri e in quella di oggi nonostante l'e ha fatto altre ... Roma, infortunio muscolare per Pellegrini: rischia di saltare la ... I giallorossoi ospitano i viola per dare seguito ai risultati di inizio 2023. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita del match contro la Roma riguardo al mercato e, in particolare, a Amrabat e Nico Gonzalez ...