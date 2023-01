Roma-Fiorentina LIVE | le formazioni ufficiali | Dybala e Pellegrini con Abraham

(Di domenica 15 gennaio 2023) Si chiude in serata la 18esima e penultima giornata di Serie A, con il posticipo in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico di, tra i giallorossi...

Corriere dello Sport

Lacerca la terza vittoria di questo 2023 tra campionato e coppe. La squadra di José Mourinho questa sera affronta ladi Italiano per cercare punti importanti per la lotta alla Champions ...STATISTICHE E PRECEDENTI - Nessun match è terminato in parità più volte della gara tranella storia della Serie A: 60, al pari della sfida trae Lazio. Laè rimasta ... Roma, sorpresa Zaniolo: non convocato per la Fiorentina. Ecco il motivo Roma - Fiorentina: ecco le formazioni ufficiali della sfida della diciottesima giornata di Serie A 2022/23 in programma alle ore 20.45.Di seguito le ultime dai campi su Roma-Fiorentina raccolte dagli inviati di TMW: Roma-Fiorentina - Domenica 15 gennaio, ore 20.45, stadio Olimpico .