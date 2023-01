Roma-Fiorentina LIVE | le formazioni ufficiali | Dybala e Pellegrini con Abraham Jovic con Kouamé e Ikoné

Corriere dello Sport

Alle 20.45 scenderanno in campo. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Mourinho e Italiano per la sfida di Serie A Ecco le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, ...Commenta per primo(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.: in attesa Roma, sorpresa Zaniolo: non convocato per la Fiorentina. Ecco il motivo Roma – Fiorentina è il match serale della 18esima giornata Giallorossi a 31 punti che devono rispondere a chi gli sta davanti. Viola a 23 che perdendo vedrebbero sfumare, forse definitivamente il tren ...Roma - Fiorentina: ecco le formazioni ufficiali della sfida della diciottesima giornata di Serie A 2022/23 in programma alle ore 20.45.