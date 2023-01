Roma-Fiorentina LIVE 1-0 | viola in cerca del pari | ma nessuna vera occasione

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronaca(Inviato all’Olimpico) – All’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 18° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

...altro capitolo si è registrato prima del posticipo della penultima di andata contro la. ... "I problemi che ha non c'entrano con i fischi"."Mourinho dice che questanon è da Champions ......00 Prisma Taranto - Verona 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Sassuolo - Lazio 0 - 2 15:00 Torino - Spezia 0 - 1 15:00 Udinese - Bologna 1 - 2 18:00 Atalanta - Salernitana 8 - 2 20:451 - ... Roma-Fiorentina 1-0 diretta: palo di Celik 46' - Lo scecchiere della Fiorentina segnala Nico Gonzalez al fianco di Kouame in attacco. Barak invece va con Amrabat e Bonaventura a centrocampo. 45' - SI RIPARTE CON UN ...Le condizioni di Zaniolo, la risposta lapidaria sul giudizio di Mourinho sul livello non da Champions della Roma e il mercato in uscita ...