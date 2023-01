Roma-Fiorentina | le formazioni ufficiali | c’è Bove

(Di domenica 15 gennaio 2023) La partita che chiude la domenica della 18ª giornata di Serie A è quella fra(di seguito sono riportate ledella sfida). Il fischio d’inizio all’“Olimpico” diè previsto per le 20:45, con la diretta della gara che sarà trasmessa in streaming sull’app di DAZN e in TV su ZONA DAZN di Sky. Sono 83 i precedenti di Serie A nella Capitale fra giallorossi e viola, con laavanti per 40 vittorie a fronte delle 15 dei gigliati. I pareggi sono stati invece 28. Lo scorso anno, la gara ha visto soccombere laper 3-1 (reti di Mxit’aryan, e Milenkovi? e doppietta di Veretout), mentre al ritorno i toscani si sono imposti per 2-0 in casa (gol di N. González e Bonaventura). Laè riuscita a pareggiare in ...

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di, sfida valida per la 18° giornata di Serie A. Nessun match è terminato in parità più volte della gara tranella storia della Serie A: 60, al pari della sfida tra ...Alle 20.45 scenderanno in campo. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Mourinho e Italiano per la sfida di Serie A Ecco le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, ... Roma, sorpresa Zaniolo: non convocato per la Fiorentina. Ecco il motivo Periodo no Come dicevamo, Zaniolo non sta passando un periodo facile e stasera contro la Fiorentina non ci sarà. Il calciatore non sarà presente all’Olimpico a cauda dell’influenza che lo ha ...Roma – Fiorentina è il match serale della 18esima giornata Giallorossi a 31 punti che devono rispondere a chi gli sta davanti. Viola a 23 che perdendo vedrebbero sfumare, forse definitivamente il tren ...