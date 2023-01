Roma-Fiorentina | la MOVIOLA LIVE

Corriere dello Sport

Il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Inviato all'Olimpico) - All'Olimpico,si affrontano nel match valido per la 18° giornata di campionato di ...Il direttore generale della, Joe Barone , è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita del match contro lariguardo al mercato e, in particolare, a Amrabat e Nico Gonzalez : 'L'aveva gia detto il presidente ... Roma, sorpresa Zaniolo: non convocato per la Fiorentina. Ecco il motivo www.ForzaRoma.info è una testata giornalistica. Direttore responsabile Massimo Limiti Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 299/2009 del 18-09-2009 ROC n. 21241 Editore Soccermedia P.Iva: 021 ...Dopo il trionfo del Napoli di venerdì sera e la giornata di ieri che ha visto in ordine la vittoria del Monza sulla Cremonese (che ha esonerato Alvini) il pari del Milan a Lecce e il successo dell’Int ...