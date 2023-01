Roma - Fiorentina dove vederla in tv Sky o Dazn

- Allo stadio Olimpico ladi Mourinho riceve ladi Italiano , nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Alle 20.45 il fischio ...: le due squadre dell'avventura italiana di Gabriel Batistuta che si affrontano stasera. L'attaccante argentino ha vestito per 9 stagioni la maglia viola e per tre quella ...Guai in arrivo per la Roma di Josè Mourinho. Il club giallorosso, in vista del match di questa sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo. L'attaccante non pre ...Un virus intestinale ha costretto Nicolò Zaniolo ad alzare bandiera bianca: il trequartista italiano non sarà della partita nel posticipo serale contro la Fiorentina, non è convocato anche se la lista ...