Roma-Fiorentina 2-0 | la decide Dybala con una doppietta

(Di domenica 15 gennaio 2023)– Posticipo domenicale con ennesimo sold out per la, chiamata a battere laper rimanere agganciata al treno quarto posto. Qualche cambio nell’undici titolare rispetto a giovedì, con Cristante, Smalling e Celik che tornano titolari, ma anche la conferma di Bove in mediana.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove, Zalewski;, Pellegrini; Abraham.A disp.: Boer, Svilar, Vina, Spinazzola, Keramitsis, Matic, Camara, Volpato, Tahirovic, Belotti, Shomurodov, Solbakken, El Shaarawy.All. José Mourinho(4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouame; JovicA disp.: Gollini, Cerofolini, Terzic, Ranieri, Venuti, Krastev, Kayode, Amatucci, Barak, Bianco, Castrovilli, ...

Ola Solbakken ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia dellanella partita casalinga contro laOla Solbakken, ex ala d'attacco del Bodo Glimt, ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia della. Il norvegese è infatti entrato dopo la ...Abraham costruisce e Dybala pennella. Lasupera per 2 - 0 laproprio grazie alla sua coppia di attaccanti, con l'inglese che stavolta si distingue per i due assist e l'argentino che è il solito immenso gigante. Il primo gol è ... Roma-Fiorentina 2-0: doppietta di uno strepitoso Dybala La Roma ha battuto 2-0 la Fiorentina nella 18a giornata di Serie A. All'Olimpico è stata ancora una volta la serata di Paulo Dybala in una partita condizionata dall'espulsione al 24' di Dodò per somma ...La squadra di Mourinho supera i Viola rimasti in 10 per l’espulsione di Dodò al 24’ del primo tempo. Dybala-gol ma Abraham si conferma uomo-assist. Nel finale Rui Patricio salva su Kouamè.