Roma-Fiorentina 0-0 | Espulsione Dodò | Viola in 10 | Primapagina

(Di domenica 15 gennaio 2023) Questa sera, la 18esima e penultima giornata di Serie A si concluderà con uno scontro epico allo Stadio Olimpico di: la sfida tra Josè Mourinho e ladi Vincenzo Italiano. I capitolini, guidati dal genio tattico di Mourinho, sono animati dal ritorno di uno scatenato Dybala, ma dovranno fare a meno di Zaniolo, colpito da un virus intestinale. Dall’altra parte, i toscani cercano di restare nella corsa per l’Europa League e di non abbandonare la lotta. La storia diè una storia di parità: 60 partite terminate in parità, al pari die Lazio. I giallorossi hanno vinto 8 delle ultime 10 partite, segnando 25 reti nel periodo. Lanon ha vinto alcuna delle ultime 13 sfide contro formazioni della regione Lazio, ma può contare su una serie di ...

Corriere dello Sport

Il direttore generale della, Joe Barone , è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita del match contro lariguardo al mercato e, in particolare, a Amrabat e Nico Gonzalez : 'L'aveva gia detto il presidente ...Dodò, terzino brasiliano della, è stato espulso dopo 24 minuti nel match contro la. I dettagli Dodò, terzino della, è stato protagonista in negativo nella partita contro la. Il terzino destro brasiliano è stato infatti espulso dall'arbitro per doppia ammonizione. Roma, sorpresa Zaniolo: non convocato per la Fiorentina. Ecco il motivo Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002 della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida dell'Olimpico contro la Roma. Hai avuto diverse chance, che carte pensi di avere pe ...Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida del 18° turno di Serie A contro la Fiorentina.