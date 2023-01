Rogo sul traghetto Palermo-Napoli | auto in fiamme | nessun ferito Nel 2009 altro incendio sulla stessa nave

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dieci squadre di vigili del fuoco sono al lavoro nel porto diper undel. Spente le, sono in corso dalla notte le operazioni di raffreddamento dei locali interessati, per consentire l’accesso all’interno delle squadre. L’, sviluppatosi nella tarda serata di ieri mentre ilera ormeggiato sul molo Santa Lucia, ha interessato uno dei garage posto a prua, coinvolgendo alcuni deglimezzi trasportati. Fatti scendere senza conseguenze i passeggeri a bordo. LaSuperba della Grandi Navi Veloci, dove ieri sera si è sviluppato ilall’interno della stiva mentre era ormeggiata nel porto di, già nel dicembre del ...

Dopo avere circoscritto ilnella stiva e abbassato l'alta temperatura i vigili del fuoco stanno valutando la migliore strategia per accedere all'interno dei locali e domare definitivamente l'...posto sono intervenuti con dieci squadre, che sono ancora impegnate e lavorano senza sosta. Sulla nave c'erano 184 passeggeri che sono stati fatti scendere. Non si sono registrati feriti ma solo ... Palermo, rogo su un traghetto per Napoli Nel dicembre del 2009 1579 passeggeri furono costretti ad abbandonare l'imbarcazione per un rogo scoppiato nella sala macchina ...Dieci squadre di vigili del fuoco sono al lavoro nel porto di Palermo per un incendio del traghetto Palermo-Napoli. Spente le fiamme, sono in corso dalla notte le operazioni di raffreddamento dei loca ...