Rocco Siffredi | il figlio Leonardo Tano campione di atletica leggera | ' Tenace come me | ma in un altro ambito'

la Repubblica

Il suo nome è Leonardo Tano , ha 23 anni e ieri ha vinto i 60 ostacoli al Meeting di Ancona con un ottimo 7'87. Segni particolari È il figlio di. L'attore pornografico ha così commentato il successo del figlio a La Repubblica: 'Leonardo ha preso tutta la mia tenacia. Ma in un altro ambito. Lui usa molto di più la testa, diciamo'..." Leonardo ha preso tutta la mia tenacia. Ma in un altro ambito. Lui usa molto di più la testa, diciamo". Ride,. Il doppio senso però nasconde non malizia ma chili e chili di orgoglio per il figlio, 23 anni, che porta il vero cognome del papà attore porno, Tano, e nel meeting di Ancona ha vinto ... Rocco Siffredi: "Mio figlio, campione di atletica che gareggia per l'Ungheria" Il suo nome è Leonardo Tano, ha 23 anni e ieri ha vinto i 60 ostacoli al Meeting di Ancona con un ottimo 7"87. Segni particolari È il figlio di Rocco ...Leonardo Tano nel meeting di Ancona ha vinto i 60 ostacoli con un ottimo 7"87. Sarebbe la migliore prestazione stagionale italiana ma il ragazzo, 23 ...