“Rocchi | Fuorigioco Semiautomatico e Trasparenza per un’Esperienza di Gioco Migliore”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 15 gennaio 2023) Mercoledì 18 gennaio 2023, una data che rimarrà nella storia del calcio: Riyad, Arabia Saudita, Milan-Inter, finale di Supercopopa Italiana. La rivoluzione tecnologica applicata al calcio entra in una nuova fase, con l’introduzione del, terza tappa dopo la Goal Line Technology e il Var. La Lega A ha investito un milione di euro sul SAOT, l’acronimo che sta per Semi-AutomatedOffside Technology, e l’amministratore delegato Luigi De Siervo ha sottolineato come la Lega A abbia confermato, in campo internazionale, il suo ruolo di battistrada tecnologica. Gianluca, direttore di gara, ha dichiarato: “La Supercoppa non è un test, ma la gara di lancio. Ilautomatico è un aiuto importante per noi, non soltanto a livello di tempo: la prima cosa è ...