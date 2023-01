Robbie Coltrane | le sue ceneri sono state sparse nel ristorante di Harry | ti presento Sally

Leggi su screenworld

(Di domenica 15 gennaio 2023)ha chiesto che le suefosseroa New York: l’attore diPotter amava molto la Grande Mela ed in particolare il Katz’s Delicatessen, ilfamoso per essere stato la location di, tie di una delle scene più famose del cinema, quella in cui Meg Ryan simula l’orgasmo. La star, di origine scozzese, aveva vissuto a New York negli anni ’70, in quel periodo era diventato un assiduo frequentatore del Katz’s Delicatessen,noto anche per i suoi sandwiches “Mile-High”. Robert adorava in particolare i pastrami, pietanza a base di carne di manzo servita, solitamente, all’interno di un sandwich. I figli disi ...