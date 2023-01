Riuscite ad indovinare chi è dal suo iconico sguardo? È uguale a quando aveva 20 anni

Leggi su howtodofor

(Di domenica 15 gennaio 2023) Forse non tutti lo riconosceranno attraverso questa foto, ma è proprio lui. Un volto noto della tv e uno degli uomini considerati più belli. Ecco di chi si tratta.Joe Bastianich. Joe Bastianich. Gli indizi della carriera Nella fotosolo 20, ma i più attenti lo riconosceranno. Il suo viso ora è su tutti i giornali internazionali, il suo nome riempie le sale dei maggiori ristoranti. Resterete a bocca apertascoprirete di chi stiamo parlando. L’uomo misterioso è una vera star italiana ma non solo: arriva da oltreoceano, la sua fama lo precede. È stato in grado di rivoluzionare menù decennali, e non ha mai paura di mettersi in gioco. È uno dei giudici più temuti di un talent show di cucina. Le sue parole sono sempre taglienti, precise, le persone lo temono. Eppure, infondo, ha un cuore d’oro. La ...