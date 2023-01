Ritmica | Maccarani | «C’è qualcosa dietro le accuse | ho ricevuto offerte dall’estero»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 15 gennaio 2023) “Il tecnico più vincente dello sport italiano è ancora al suo posto”, così la Gazzetta dello Sport presenta l’intervista a Emanuelal’accusata numero uno per i presunti abusi sulle atlete della ginnasticadella Nazionale. È rimasta al suo posto anche se ufficialmente non sarà più direttrice tecnica dell’Italia ma solo allenatrice. «Come sto? Mi sento in balia degli eventi. La mia figura associata a quelle due parole, “vessazioni” e “maltrattamenti”, non mi va giù. «Sono ferite profondamente. Quando è scoppiato il caso, alle ragazze è capitato di uscire dall’Accademia e sentirsi dire “Poverine, ma vi fanno stare così male? Avete fame?” oppure “Voi siete quelle anoressiche?”. E poi la tv, che mostrava i loro bellissimi esercizi con sotto il commento sulle presunte violenze e i maltrattamenti. Un delirio. Delle...