Risultati Serie A LIVE | Torino-Spezia e Udinese-Bologna | Deulofeu in Tribuna! Out anche Kiwior | Orsolini in Campo | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 15 gennaio 2023) La domenica diA si prepara ad un intenso scontro con due partite che promettono di essere avvincenti. Da un lato, l’Olimpico ospiterà il duello tra, dove i granata avranno la possibilità di riscattarsi dopo aver eliminato il Milan in Coppa Italia. Dall’altro, la Dacia Arena ospiterà l’incontro tra la settimae il tredicesimo. I friulani, tuttavia, non vincono da ottobre e dovranno ancora fare a meno di, mentre i felsinei dovranno affrontare l’assenza di Arnautovic e Zirkzee in attacco. LE STATISTICHE Antonio Sanabria sta dimostrando di essere un vero e proprio fenomeno in trasferta: le sue ultime quattro reti in campionato sono state tutte realizzate fuori casa, l’ultima delle quali all’Olimpico Grandenel gennaio ...