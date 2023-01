RISULTATI | IWA School Clash 14 01 2023

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 15 gennaio 2023) Idello Show benefico andato in scena Sabato a Veroli (FR) presso il Polo IWA Frosinone IWASabato 14 Gennaio – Veroli (FR) -Flavio Augusto Batte Uragano Nero-Angelo Donati Jr. batte Zero The Fool-David Allen w/Angelo Donati Jr. Vs Tao Man finisce No Contest-Tag Team MatchTao Man & Zero The Fool battono Angelo Donati Jr. & David Allen Il ricavato della giornata è stato devoluto alla LILT Frosinone