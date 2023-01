(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI - Era il 18 gennaio 2017 quando una valanga di neve e ghiaccio colpì e distrusse l'hoteldi Farindola (Pescara), uccidendo 29 persone. Unversario particolare quello del 2023, non solo perché la ripresa del processola pausa delle festività natalizie coincide con il giorno della sesta ricorrenza del disastro, ma soprattutto perché questo è l'anno della. ll 18 gennaio si terrà la prima delle sei udienze riservate alle arringhe difensive, il mese successivo ci saranno altre tre udienze per eventuali repliche e il 17 febbraio dovrebbe arrivare la decisione del gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea. Il giorno dell'versario i familiari delle vittime parteciperanno all'udienza e poi alle 12 lasceranno l'aula per andare asul ...

Verso la sentenza al processo per la valanga che il 18 gennaio 2017 provocò 29 vittime. Un padre: 'Chi ha sbagliato deve cambiare mestiere' ... Rigopiano 6 anni dopo, sentenza 'in vista' Il 18 gennaio riprende il processo sulla tragedia che fece 29 vittime. Sono 30 gli imputati. Nel 2017 la valanga di neve e ghiaccio distrusse l'hotel a Farindola in provincia di Pescara ... Verso la sentenza al processo per la valanga che il 18 gennaio 2017 provocò 29 vittime. Un padre: "Chi ha sbagliato deve cambiare mestiere"