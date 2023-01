Riforme | Pagano Fi | “Ripristinare Province ed eliminare sistema patologico”

(Di domenica 15 gennaio 2023) ROMA – “Levanno ripristinate al più presto per come erano originariamente abbandonando definitivamente la riforma Delrio che ha generato un’ al livello elettorale, con i cittadini che si sono visti togliere il diritto a votare direttamente presidente della Provincia e consiglio provinciale, e creato estrema confusione di competenze”. Lo dice, intervistato dal quotidiano ‘Il Centro’, il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario, di Fi. “Depotenziate le– prosegue– ci si è presto resi conto che lo svolgimento di alcune funzioni amministrative può essere garantito solo da un ente intermedio che per storia, esperienza, competenza e rapporto con i cittadini dispone di tutte le forze necessarie”. E ...

Abruzzo Independent

"Depotenziate le Province - prosegue- ci si è presto resi conto che lo svolgimento di alcune funzioni amministrative può essere garantito solo da un ente intermedio che per storia, esperienza,...L'entità della crisi energetica e gli impegni assunti dal Governo in tema difanno ora ...tassazione dell'energia che oggi tocca il 51% della bolletta e penalizza le piccole imprese che... Riforme. Pagano (Fi): Ripristinare Province ed eliminare sistema ... ROMA - "Le Province vanno ripristinate al più presto per come erano originariamente abbandonando definitivamente la riforma Delrio che ha generato un ...Sulmona, 15 gennaio-“Le Province vanno ripristinate al più presto per come erano originariamente abbandonando definitivamente la riforma Delrio che ha generato un sistema ‘patologico’ al livello elett ...