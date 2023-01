Riconoscere un sito internet sicuro per gli acquisti online

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 15 gennaio 2023) Comesiti ecommerce affidabili Ecco il vademecum diffuso da Informatica in Azienda di Emanuel Celano per . Ecco come individuare un e-commerce sospetto : L’indirizzo web del carrello non contiene l’https, quindi manca il simbolo con lucchetto in alto nel browser prima dell’indirizzo del dominio Fare una ricerca su google con il nome del negozio ( titolo della pagina ). Se il nome del negozio non compare tra i primi posti meglio approfondire. Verificare la presenza sul, meglio se in home page, dei dati di contatto ( telefono e indirizzo fisico ), condizioni d’uso e della partita iva. Il top è la presenza anche delle informazioni su Privacy, Spedizioni e pagamenti, Post Vendita, Servizio Clienti, Gestione dell’account … Controllare che vi siano altri sistemi di pagamento oltre alla carta di credito. Un solo metedo di pagamento ...