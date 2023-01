Riapertura caso Emanuela Orlandi | le parole del fratello Pietro

Leggi su 361magazine

(Di domenica 15 gennaio 2023) al sit in organizzato a largo Giovanni XXIII Con l’apertura ufficiale, da parte del Vaticano, deldi scomparsa disi spera in una definitiva risoluzione delo almeno ad un avvicinamento concreto alla verità. In un sit in a largo Giovanni XXIII, ildi, è stato accolto tra gli applausi e gli abbracci. In moltissimi i cittadini anche giovanissimi sono scesi in strada per chiedere la verità per, la 15enne scomparsa il 22 giugno 1983 a soli 15 anni. Oggi avrebbe compiuto 55 anni.ha così commentato: “Mi aspetto che si faccia chiarezza una volta per tutte. Mi auguro che vi sia ora la massima ...