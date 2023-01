Registrare video WhatsApp su iPhone sarà presto più facile

Leggi su optimagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023)attraverso l’app di messaggistica è una prassi davvero molto comune tra gli utenti. L’operazione è utile per la condivisione di clip più o meno brevi con amici e parenti e, nell’immediato futuro, diventerà ben più veloce e funzionale. L’informatore WABetaInfo ci mostra in queste ore come la versione per iOS 23.1.0.75 (disponibile sull’app TestFlight per i possessori dipartecipanti al programma) includa un’importante novità. Quest’ultima, sempre in via sperimentale, è stata già proposta per i dispositivi Android e ora tocca anche ai melafonini adeguarsi. In pratica, si è lavorato per semplificare la registrazione di una clip in qualsiasi momento e direttamente all’interno del servizio. L’immagine di apertura articolo è abbastanza eloquente per spiegare cosa cambierà ben ...