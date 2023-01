Regeni | Metsola | “Parlamento europeo non si fermerà fino a giustizia”

(Di domenica 15 gennaio 2023) GiulioBRUXELLES – “Oggi Giulioavrebbe compiuto 35 anni. Sette anni fa, mentre studiava in Egitto, è stato rapito e ucciso. Ilnon sifinché non emergerà tutta la verità, e finché non sarà fatta”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter la presidente dell’Euro, Roberta, in occasione del 35esimo compleanno di Giulio, ricercatore italiano scomparso nel 2016 in Egitto in circostanze tuttora misteriose. L'articolo L'Opinionista.

Corriere della Sera

