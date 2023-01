Regeni | la mamma su Twitter | “Torta del ‘non compleanno’ | giustizia e verità”

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il disegno di unagialla con sopra scritto “Non compleanno 15 gennaio 2023” e dentro le parole “Giulio 35”. E’ il contenuto di un tweet di Paola Deffendi,di Giulio, nel giorno in cui il giovane ricercatore, ucciso in Egitto, avrebbe compiuto 35 anni. Ladi Giulio ritwitta anche il messaggio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che ha sottolineato: “L’Europarlamento non si fermerà finché non emergerà tutta la, e finché non sarà fatta”. L'articolo proviene da Italia Sera.

