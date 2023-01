(Di domenica 15 gennaio 2023)torna sotto i riflettori consu una potenzialeper il nuovo titolo di Arkane Studios sui vampiri Durante l’Xbox e Bethesda Developer Direct del 25 gennaio,affermano che riceveremo aggiornamenti significativi su, tra cui ladel titolo. Il nuovo sparatutto in prima persona open world di Arkane è ambientato in un mondo dark pieno di vampiri da sterminare e altri temibili nemici ancora da scoprire. Microsoft aveva già affermato che il gioco verrà lanciato nella prima metà del 2023 e, sebbene laesatta di lancio verrà probabilmente annunciata alla fine di questo mese durante l’evento,...

tuttoteK

... in passato importanti investimenti nel mondo dei giochi più piccoli arrivavano al lancio di... ammettendo di trovare piuttosto spaventoso il pubblico potenziale che il loropotrebbe ...... aggiuna al fatto che sapevamo già che 1) Starfield sarebbe stato lanciato dopoe che 2) ... l'unica certezza è la lotta continua con la FTC , in un procedimento legale che ora vede... Redfall: nuovi rumor svelano la data d’uscita Redfall torna sotto i riflettori con nuovi rumor su una potenziale data d'uscita per il nuovo gioco di Arkane Studios sui vampiri.Il leaker eXtas1s si dice sicuro sull'arrivo della nuova opera Arkane nei primi giorni di maggio: sarà davvero così