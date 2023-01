Rebus commissioni | il Pd Campania ignora Cacciano e ne pubblica un’altra

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDi certezze neanche a parlarne. Il Pd Sannita assume sempre più le sembianze di un gigantesco punto interrogativo. Vi abbiamo raccontato ieri dell’iniziativa di Giovanniche ha convocato in forma urgente e straordinaria la Direzione Provinciale per l’elezione della commissione congressuale. Pere per il gruppo dirigente che lo sostiene non ci sono dubbi né spazi per diverse interpretazioni: tutti gli organismi provinciali sono rientrati nel pieno delle loro funzioni politiche e statutarie perchè il Commissariamento deciso da Letta lo scorso 14 dicembre non è stato ratificato nei tempi e nei modi stabiliti dallo Statuto ed è dunque da ritenersi nullo. Tutto come prima, in parole povere. A pensarla diversamente, però, è il Commissario del Pd regionale Francesco Boccia. Per il senatore pugliese, da marzo ...