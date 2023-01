La Gazzetta dello Sport

! Il croato nelle ultime 8 partite sa essere decisivo Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...THEO SOSTITUITO - 'A fine primo tempo avrei potuto cambiarealtri calciatori, ho cercato di ... stiamo recuperando calciatori importanti, punto a recuperare ancheper la Supercoppa. Origi ... Rebic, tanti guai e pochi minuti. Ma grazie a lui potrebbe arrivare Ziyech Al termine di questo diciottesimo turno di Serie A Inter e Milan si contenderanno il primo trofeo stagionale, in Qatar, e precisamente nella città di Riad. In entrambe le compagini ci saranno tanti as ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...