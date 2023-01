Real Madrid-Barcellona Supercoppa 2023 | domenica 15 01 2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Xavi schiera quattro centrocampisti | Ancelotti si affida a Camavinga

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Courtois; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius. Barcellona (4 - 3 - 2 - 1): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; ...Commenta per primo Alle 20 (ore italiane), il King Fahd Stadium di Riyadh, Arabia Saudita, ospita l'ultimo atto della Supercoppa spagnola , fra Barcellona e. Il formato adottato nel 2020 prevede che in Arabia Saudita si affrontino 4 squadre, in semifinali e finali: la vincitrice del campionato (il), la vincitrice della Coppa del Re ...Real Madrid - Barcellona: ecco le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa Spagnola 2023 in programma alle ore 20.00.Il tecnico del Real Madrid vuole pescare a casa della sua ex squadra: oltre 200 milioni sul piatto per il duo delle meraviglie ...