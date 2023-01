Ranking WTA | 5 italiane in top 100 | è una Cocciaretto da record!

OA Sport

...per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla- con ... che fa un altro passo avanti e va ad accomodarsi sulla 21esima poltrona: è il nuovo "best" ......Grande Slam della stagione 2023 che metterà di fronte i migliori tennisti dei circuiti Atp e. ... in cerca di punti importanti per migliorare la propria posizione nelmondiale. L'Italia ... Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA se vince la finale a Hobart Due variazioni importanti per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla WTA - con un giorno ...Cocciaretto manca una manciata di chance per chiudere il primo set e perde completamente energie nel tie break. Rimane una settimana splendida alla vigilia degli Australian Open. Ad Adelaide vincono K ...