Ragazzo pestato selvaggiamente dal branco | in ospedale con gamba rotta e 30 giorni di prognosi

Il giovane, selvaggiamente con calci e pugni, anche a terra, è stato trasportato in codice giallo dal 118 all'ospedale Galeazzi. Ha riportato una frattura alla gamba, con 30 giorni di prognosi. Choc a Milano dove un ragazzo di 22 anni è stato aggredito, massacrato di botte e lasciato esanime a terra da un branco di ragazzi, tra gli imputati anche la mamma della ragazza. All'esterno del centro commerciale Bonola, un 22enne è stato massacrato di botte da un branco di ragazzi. Un pestaggio selvaggio, con calci e pugni anche a terra.