Ragazza estratta viva dalle macerie a Dnipro nell’attacco russo che ha provocato più di 20 morti – Video

Salvataggio di una donna di 23 anni, Anastasia Shvets, da un condominio asemidistrutto da un missile. Era in bagno al momento dell'attacco missilistico. Come ha scritto Anastasia sul suo Instagram, al momento dell'arrivo del razzo, in casa c'erano anche i suoi genitori, il loro destino è ancora sconosciuto. I soccorritori che lavorano sul luogo dell'attacco missilistico stanno ripulendo le. Al momento sono morte 23 persone.