“Questo villaggio era il simbolo della resistenza al carbone | ci hanno colpiti senza ritegno” | il racconto degli ecoattivisti italiani a Lützerath

(Di domenica 15 gennaio 2023) “Cicolpitoanche se avanzavamo in modo pacifico e con le mani alzate,scudi earmi. Ci tiravano le ginocchiate sotto per non farsi filmare dai giornalisti. Io mi sono anche beccato un cazzotto in pieno naso gratuitamente e una manganellata di punta sulle costole”. Daniele, 26 anni, fa parte di Extinction Rebellion Italia ed è uno delle migliaia di climattivisti che ha partecipato alle proteste in difesa di, il piccolosul Reno che la polizia tedesca sta evacuando per fare spazio a una miniera di lignite, voluta dal colosso dell’energia Rwe. “Un’esperienza di attivismo e di condivisione unica e insieme un’ingiustizia e una violenza assurda”, racconta anche Lorenzo Masini, 26enne di Scientist Rebellion. Negli ultimi ...

