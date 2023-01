(Di domenica 15 gennaio 2023) Nel processo in corso negli Stati Uniti contro l’amministrazione Biden per aver censurato medici non allineati con la strategia ufficiale anti-Covid, è il momento dell’immunologo italo-americano. Sono sotto inchiesta i suoi rapporti, inclusa la concessione di finanziamenti, con il laboratorio di Wuhan dove si facevano test sul Sars-CoV-2. La festa d’addio di Anthonyal Niaid, l’Istituto Usa di malattie infettive che l’immunologo italoamericano ha guidato dal 1984, non è stato un party tradizionale. «Eravamo tutti con la mascherina» si è affrettato a precisare il direttore uscente, che ha lasciato l’incarico a fine dicembre, immaginando che la notizia di baccanali senza protezione avrebbe scatenato i suoi tanti nemici.sa però che ha ben altro da temere: l’ipotesi che il Sars Cov-2 sia sfuggito dal laboratorio cinese del Wuhan Institute of ...

Panorama

... ma bisogna fare attenzione che questanon diventi in qualche modo sintomatica di un ... ovverodi aver subito dei traumi o maltrattamenti di ogni genere : dalle violenze fisiche all'...... a cominciare dalla chiarezza dei concetti e dalla problematicafra democrazia politica e eguaglianza economica,discussione è destinata a continuare in maniera confusa e ... Quella relazione con la Cina che inguaia Fauci "Grazie a don Oreste Benzi per aver dato vita alle case famiglia. La famiglia è il luogo dove curare tutti, sia le persone accolte che quelle accoglienti, perché è la risposta al bisogno innato di rel ...«Martina aveva capito che quella relazione non poteva andare avanti. Si erano visti ieri proprio per discutere di questo. Era un amore di cui nessuno era contento: né la madre e né il fratello volevan ...