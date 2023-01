Quattro mattrimoni | una relazione chiacchierate con l' attore Randolph Scott e un fascino senza tempo che ancora oggi incanta Un libro svela la vita dell' icona hollywoodiana

Leggi su iodonna

(Di domenica 15 gennaio 2023) «Cary Grant non ha mai vinto un Oscar, sospetto, perché riusciva a rendere tutto estremamente semplice. Che senso ha premiare qualcuno solo per essersi divertito?» ironizzava lo sceneggiatore (e Premio Pulitzer) Richard Russo. Nella carrieraa celebre star, la mai conquistata statuetta fu solo unae grandi incognite, e forse neanche la più misteriosa. Nel nuovo The Acrobat di Edward J. Delaney (Turtle Point Press), una profonda narrazione dimostra come quel profilo d’eleganza inglese fu in realtà la maschera di unadegna di qualsiasi sceneggiatura. L’dal passato d’acrobata, irresistibile tombeur de femme dai (probabili) trascorsi omosessuali, con sguardo ironico nascose benissimo le sue ferite. Furono però ben percepite dalle cinque mogli che si alternarono sulle montagne russe emotive di ...