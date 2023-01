Qual è l' unica opposizione a Giorgia Meloni | Socci | un' amara verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il governoha un'parlamentare che però è divisa, confusa e senza proposte. Poi ha l'del "partito mediatico" che ogni giorno va a caccia di problemi o contraddizioni per bombardare l'esecutivo. L'ultimo caso è quello delle accise. Una tempesta in un bicchiere di petrolio. Ieri anche un quotidiano discriveva che effettivamente «in Europa, dal primo gennaio 2023, nessun paese ha rinnovato gli sconti sui carburanti». Altre polemiche si erano viste per la legge di bilancio: siccome non si è avverata la "previsione" di Letta e del Pd, secondo cui il centrodestra avrebbe scassato i conti e sarebbe andato allo scontro con l'Ue, si è irriso l'esecutivo perché si sarebbe messo sulla scia di Draghi. Evitando di ricordare che lasi è insediata il 22 ottobre 2022 e ...