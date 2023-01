Agenzia ANSA

"La dinamica dell'operazione speciale" inè "positiva. Tutto si sta sviluppando nell'ambito del piano del ministero della Difesa e ... Lo ha detto il presidente russo Vladimirin una ...I prossimi giorni saranno "difficili" sul fronte energetico per l'. "Il terrore russo può essere fermato", ma servono "quelle armi che sono nei magazzini dei nostri partner e che i nostri ... Putin, in Ucraina tutto procede come pianificato - Ultima Ora Le autorità di Dnipro hanno annunciato tre giorni di lutto in città, a partire da oggi, per le vittime dell'attacco missilistico russo di ieri contro un condominio che ha ...Dalla recessione (brutale per l’Europa) al cambiamento climatico, i temi che condizioneranno il 2023 sono tanti. In prima linea di certo gli effetti globali dell’invasione russa in Ucraina, come ha an ...