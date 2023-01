Puglia | 1614689 positivi a test corona virus | incremento di 499 rispetto a ieri Dall' inizio della pandemia Dati diffusi dalla Regione

Leggi su noinotizie

(Di domenica 15 gennaio 2023) Di seguito un comunicato diffusodel giorno: 15 gennaio 2023 499 Nuovi casi 5.867giornal2 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 160 Provincia di Bat: 43 Provincia di Brindisi: 52 Provincia di Foggia: 40 Provincia di Lecce: 131 Provincia di Taranto: 70 Residenti fuori: 2 Provincia in defne: 1 17.573 Persone attualmente positive 243 Persone ricoverate in area non critica 17 Persone in terapia intensivacomplessivi 1.614.689 Casi totali 13.595.290eseguiti 1.587.620 Persone guarite 9.496 Persone decedute Casi totali per provincia Provincia di Bari: 516.661 Provincia di ...