Provvedimento Amici 2022 | ecco cosa è successo

(Di domenica 15 gennaio 2023) La puntata didi oggi, domenica 15 gennaio 2023, non è iniziata nel migliore dei modi. Sei allievi (Wax, Tommy Dali, NDG, Valeria, Maddalena e Samu) sono nei guai. Scopriamo, insieme, che. Ragazzi di: “Si trattava di qualdi grave” Chesarà maidurante la notte di Capodanno in casetta? Nessuno ha detto chiaramente chesia«ma a quanto pare si trattava di qualdi grave».La produzione è venuta a conoscenza del fattaccio solo lo scorso 6 gennaio, quindi solo dopo aver effettuato la passata registrazione. Ragazzi di ...

Today.it

Dopo le anticipazioni su22 che vi abbiamo dato insieme adNews si è aperto il Capodanno - gate . Cosa è accaduto Tante le teorie, ma si è capito ancora davvero molto poco. Ecco il video Witty Tv con la decisione della produzione. Una decisione che ha ...... anche oggi 15 gennaio torna l'appuntamento con il pomeridiano di22. E stavolta, l'... emerge come la produzione, e i professori del talent, abbiano introdotto undisciplinare per ... Amici, la produzione rompe il silenzio sul caso Capodanno: "Provvedimento eccezionale" (video) Eliminazione choc ad Amici 22. Nella puntata pomeridiana sono finiti al centro studio sei allievi, in sospensione di giudizio. Tra questi, Tommy Dali che é ...La puntata di domenica 15 gennaio di Amici 22 è decisiva per alcuni degli allievi della scuola, coinvolti in un episodio che ha dato da parlare ...