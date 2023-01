Prete bruciato vivo in Nigeria Un altro sacerdote ferito in parrocchia

TGCOM

Dando anch'essa via Twitter la notizia, la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre riferisce che 'in Nigeria stamane padre Isaac Achi è stato ucciso ementre il suo assistente ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Nigeria, attacco a una parrocchia: unvivo e un altro ferito Parigi, monopattini elettrici in affitto: la sindaca Hidalgo li vuole vietare e ... Nigeria, un prete bruciato vivo in parrocchia e un altro ferito Chiesa cattolica, e non solo, ancora presa di mira nei Paesi dell’Africa centrale. In un ennesimo assalto contro sacerdoti cattolici questa mattina prima dell’alba, in Nigeria, un gruppo di banditi ha ...In Nigeria un gruppo di banditi ha attaccato prima dell’alba la residenza parrocchiale della chiesa cattolica di San Pietro e Paolo a Kafin-Koro, nella ...