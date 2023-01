Prete arso vivo e bomba Isis in chiesa |  domenica di sangue per i cristiani

(Di domenica 15 gennaio 2023) Due episodi hanno sconvolto le comunità cristiane africane nelle ultime ore: in Nigeria un sacerdote è morto carbonizzato dopo che un gruppo di banditi ha dato alle fiamme la propria abitazione, in Congo unaha ucciso undici persone in unapentecostale

ilGiornale.it

In questa occasione, un sacerdote è mortovivo dopo l'incendio appiccato dagli assalitori alla sua abitazione. Nel secondo attacco invece, undici fedeli sono rimasti ucciso a seguito dell'...In questa occasione, un sacerdote è mortovivo dopo l'incendio appiccato dagli assalitori alla sua abitazione. Nel secondo attacco invece, undici fedeli sono rimasti ucciso a seguito dell'... Prete arso vivo e bomba in chiesa: domenica di sangue per i ... Due episodi hanno sconvolto le comunità cristiane africane nelle ultime ore: in Nigeria un sacerdote è morto carbonizzato dopo che un gruppo di banditi ha dato alle fiamme la propria abitazione, in Co ...