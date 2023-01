Premier League 2022 23 | vittoria col minimo sforzo per Chelsea e Newcastle

(Di domenica 15 gennaio 2023)di misura per ilin casa con il Crystal Palace: 1-o. Il gol decisivo, arriva al minuto 65? da azione di calcio d’angolo, con il tedesco Kai Havertz che insacca di testa.che sale quindi in decima posizione, Crystal Palace piantato in dodicesima. Nell’altro incontro del pomeriggio, ilvince con lo stesso risultato contro il Fulham, decide Isak al minuto 89?, ma è fondamentale l’errore al 69? su calcio di rigore di Mitrovic: 1-0.ora terzo, Fulham sesto. SportFace.

la Repubblica

Dopo il difensore francese Badiashile, André Santos, David Fofana e Joao Felix, i Blues sconvolgono lamettendo a segno uno dei colpi più costosi della storia della lega britannica: ...Da Stamford Bridge arriva un toccante omaggio a Gianluca . Prima della sfida contro il Crystal Palace, all'esterno dello stadio dei Blues, molti tifosi hanno lasciato bandiere , fiori e dediche per l'... Tottenham - Arsenal (0-0) Premier League 2022 - la Repubblica Emozionante tributo a Gianluca, ex attaccante e manager dei 'Blues' scomparso lo scorso 6 gennaio, in occasione del match di Premier League contro il Crystal Palace. Un minuto di raccoglimento è stato ...Il Chelsea sta facendo discutere per le spese folli della nuova proprietà, ma i risultati in campo stanno lasciando molto a desiderare.