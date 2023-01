Premier | il Chelsea ricorda Vialli a Stamford | e torna a vincere

La Gazzetta dello Sport

Iltorna alla vittoria inLeague dopo due sconfitte consecutive, battendo 1 - 0 il Crystal Palace a Stamford Bridge. Le emozioni più forti si sono però provate prima del fischio d'inizio, ......giornata di oggi si giocano le ultime partite valide per la 20° giornata diLeague, il massimo campionato inglese. Nel giorno in cui piazza un altro colpo da 100 milioni di euro, il... Il Chelsea riparte, il Newcastle ringrazie Isak non si ferma più In Premier League continuano i botti, soprattutto a marca Chelsea, mentre la Serie A per ora resta a guardare. Questo è ciò che ci hanno detto i primi 13 giorni di mercato, ma non sono da escludere co ...(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il Chelsea torna alla vittoria in Premier League dopo due sconfitte consecutive, battendo 1-0 il Crystal Palace a Stamford Bridge. Le emozioni più forti si sono però provate ...