Pozzuoli | incidente al Rione Toiano – muore una delle due donne

(Di domenica 15 gennaio 2023) E’ morta unaduecoinvolte nel gravestradale accaduto lo scorso mercoledì al, in Via Nerone. Le condizioni di salute di Mena Carannante, 49 anni, residente in Via Napoli e mamma di una giovane ragazza, si erano mostrate subito critiche. Dall’ospedale di Giugliano era stata, infatti, trasportata al Cardarelli, ma Il Blog di Giò.

